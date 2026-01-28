Спасение 4-летнего ребенка из пламени: спасатель-журналист поделился эмоциями

Последствия удара по Киевщине / © ГСЧС в Киевской области

Реклама

Журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас 4-летнюю девочку во время российского обстрела многоэтажки в Белогородке Киевской области. Во время атаки погибли муж и жена, ребенка удалось вынести живым.

Кушнир поделился своими ощущениями в Facebook.

"Я не герой, я просто оказался в том месте и сделал то, что должен был. Герои — это военные, спасатели, медики и все, кто ежедневно нас спасает", — написал Марьян Кушнир.

Реклама

Он добавил, что сейчас девочка нуждается в поддержке, как и ее семья, и призвал помочь им, опубликовав реквизиты для сбора средств.

Напомним, в Белогородке на Киевщине из-за атаки российского беспилотника вспыхнул многоэтажный дом. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Российский дрон атаковал жилой комплекс, из-за обстрелов вспыхнула крыша и верхний этаж.

"В квартире в момент атаки были люди. Это муж и жена. Там они и погибли. По словам очевидцев, у супругов есть 4-летний ребенок. Его удалось спасти", — говорит корреспондент ТСН Алина Лисовая.