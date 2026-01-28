- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
Спасение 4-летнего ребенка из пламени: спасатель-журналист поделился эмоциями
Журналист и спасатель Марьян Кушнир спас 4-летнюю девочку из горящего дома в Белогородке на Киевщине после атаки российского дрона. Он поделился своими эмоциями и призвал помочь ребенку и его семье.
Журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас 4-летнюю девочку во время российского обстрела многоэтажки в Белогородке Киевской области. Во время атаки погибли муж и жена, ребенка удалось вынести живым.
Кушнир поделился своими ощущениями в Facebook.
"Я не герой, я просто оказался в том месте и сделал то, что должен был. Герои — это военные, спасатели, медики и все, кто ежедневно нас спасает", — написал Марьян Кушнир.
Он добавил, что сейчас девочка нуждается в поддержке, как и ее семья, и призвал помочь им, опубликовав реквизиты для сбора средств.
Напомним, в Белогородке на Киевщине из-за атаки российского беспилотника вспыхнул многоэтажный дом. Спасатели сразу прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. Российский дрон атаковал жилой комплекс, из-за обстрелов вспыхнула крыша и верхний этаж.
"В квартире в момент атаки были люди. Это муж и жена. Там они и погибли. По словам очевидцев, у супругов есть 4-летний ребенок. Его удалось спасти", — говорит корреспондент ТСН Алина Лисовая.