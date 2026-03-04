Стихийные мемориалы в Киеве приведут в порядок: какие изменения предлагают в Институте национальной памяти

Майдан Незалежности в Киеве / Иллюстративный фото / © УНИАН

Реклама

Стихийный народный мемориал памяти павших защитников на Майдане Незалежности в Киеве нуждается в упорядочении, консервации и переходе на государственный уровень. В то же время обновленный вариант Стены Памяти возле Михайловского златоверхого монастыря планируют представить уже к октябрю 2026 года.

Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в интервью «Интерфакс-Украина».

Будущее флажков на Майдане

По словам главы УИНП, ситуация с мемориалом на главной площади столицы остается очень сложной. из-за войны государство пока не может возвести полноценный комплекс, а погодные условия в это время разрушают стихийные элементы памяти. Кроме того, возникают неприятные споры по поводу размещения фотографий военных на определенных участках.

Реклама

После завершения боевых действий Майдан Незалежности снова станет многолюдным местом, поэтому на месте нынешних флажков необходимо создать символическую группу или небольшой стабильный комплекс. Сами флажки планируют сохранить и законсервировать как важный источник для будущих исследований.

«Сегодняшнее наполнение стихийной мемориализации часто не соответствует тому, что мы хотим сказать. Мемориализация — это границы институционального запоминания для будущего», — отмечает Александр Алферов.

Обновление Стены Памяти и баннеры в городах

Работа над нормированием Стены Памяти возле Свято-Михайловского монастыря уже продолжается. В Институте нацпамяти убеждены, что ко Дню Защитников и Защитниц [1 октября — ред.] обновленное место приобретет государственный, а не общественный характер.

Изменения ждут и другие формы памяти в украинских городах. В частности, это касается баннеров с фотографиями павших воинов на центральных площадях, по мнению главы УИНП, не совсем соответствующих нужной традиции мемориализации. Стоит отметить, что взгляды чиновников относительно стихийных мемориалов различаются: если в парламенте настаивают на установлении пространственных границ, то в Министерстве по делам ветеранов считают, что памятные места должны остаться там, где они есть, но стать более фундаментальными.

Реклама

Напомним, Россия нанесла удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века. В результате атаки на Киев поврежден зал славы Музея войны у подножия монумента «Родина-мать».