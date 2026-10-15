Столица полностью потеряла генерацию: все три основных ТЭЦ не производят электроэнергию

Дарницкая ТЭЦ / © УНИАН

Реклама

Киев фактически остался без собственной большой генерации электроэнергии. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, которые раньше могли вместе обеспечивать столицу примерно 1,3 ГВт мощности, сейчас не производят электроэнергию.

По данным «Экономической правды», все три станции повторно потерпели удары во время массированной атаки в ночь на 14 октября.

Реклама

Из-за потери собственной генерации столица значительно больше зависит от электроэнергии, которую передают из других регионов через так называемое Киевское энергетическое кольцо — систему высоковольтных линий и подстанций.

Реклама

Проблема в том, что Россия одновременно атакует и эти объекты. Для серьезных перебоев врагу не обязательно полностью уничтожать энергокольцо – достаточно повредить несколько ключевых узлов, через которые в столицу поступает значительная часть электроэнергии.

В таком случае электричество в общей энергосистеме возможно, однако передать его в Киев в необходимом объеме будет невозможно.

Сколько электроэнергии нужно Киеву

Сейчас столица потребляет около 1–1,2 ГВт электроэнергии. Зимой в зависимости от температуры нагрузка может возрасти до 1,8–2 ГВт.

Раньше значительную часть этого спроса покрывали киевские ТЭЦ. Теперь город должен компенсировать потерю примерно 1,3 ГВт собственной генерации за счет перетоков из других регионов и резервных источников.

Реклама

До 20 часов без света: какие сценарии возможны зимой

При относительно благоприятном сценарии, когда энергетикам удается быстро восстанавливать поврежденное оборудование, а новые атаки не будут иметь критических последствий, отключения в Киеве могут составить около 8–10 часов в сутки.

Если российские удары будут продолжаться, а часть сетевого оборудования остается поврежденной, продолжительность отключений может возрасти до 12–16 часов в сутки.

Худший сценарий предполагает сильные морозы и регулярные массированные удары по ключевым подстанциям и линиям передачи. При таких условиях ограничения могут достигать 20 часов в сутки.

В то же время, собеседники издания в энергетических кругах не считают вероятным сценарий, при котором России удастся полностью «погасить» Киев.

Реклама

Чем могут компенсировать потерю генерации

Отдельная задача – обеспечить электричеством критическую инфраструктуру: системы водоснабжения и отопления, больницы, транспорт и связь.

Для этого столице требуется ориентировочно 200 МВт резервной мощности.

По данным источников издания, в Киеве уже работает около 150 МВт распределенной генерации. До конца года этот показатель планируется увеличить до 180–185 МВт.

Еще около 55–60 МВт могут обеспечить частные объекты, около половины которых уже готовы к работе.

Таким образом, главными факторами этой зимы станут возможность доставлять электроэнергию в столицу из других регионов, скорость восстановления поврежденного оборудования и резервную генерацию поддерживать критические объекты.

РФ ударила по всем трем ТЭЦ Киева

Напомним, во время ночной атаки против 14 октября российские войска нанесли удары по всем трем городским теплоэлектроцентралям Киева. Также под атакой оказались критически важные энергетические объекты в Киевской области, обеспечивающие питание столицы и центральных регионов.

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, основной целью российских баллистических ракет была именно энергосистема.

На поврежденных объектах продолжаются аварийные и восстановительные работы. Кроме того, Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в пяти областях, однако из-за преждевременной эвакуации среди работников и пассажиров пострадавших не было.

Специалисты Центра общественного здоровья Украины сообщили, что после блекаута, обстрела или аварии на водопроводе водоснабжение может внезапно прекратиться. В такой ситуации важно знать, как правильно запастись водой, в чем ее хранить и как проверить, безопасно ли ее пить. Использование загрязненной воды может представлять угрозу здоровью, даже если она выглядит чистой.

Новости партнеров

Новости партнеров