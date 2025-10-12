ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В Киеве поймали стрелка, открывшего огонь в баре: что ему грозит

В Киеве 30-летний мужчина устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках после конфликта из-за девушки. Полиция задержала стрелку и сообщила о подозрении в хулиганстве с оружием.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Полиция арестовала злоумышленника

Полиция арестовала злоумышленника / © Полиция Киева

В Киеве полицейские объявили о подозрении 30-летнему мужчине, устроившему стрельбу в одном из баров на Новопечерских Липках в минувшие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на территории частного заведения в Печерском районе. По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями отдыхающих возник из-за девушки. Спор быстро перерос в толкотню, после чего один из мужчин получил травматическое оружие и произвел несколько хаотических выстрелов в сторону оппонентов.

Правоохранители оперативно установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства изъяли травматический пистолет и патроны.

Полиция арестовала злоумышленника. / © Полиция Киева

Полиция арестовала злоумышленника. / © Полиция Киева

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Новопечерских Липках в одном из баров неизвестный открыл стрельбу по компании отдыхающих.

По предварительным данным, пострадавших от пуль не было, однако девушка получила удар стулом. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях.

Полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что стрелка задержали.

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie