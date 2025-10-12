В Киеве поймали стрелка, открывшего огонь в баре: что ему грозит

Полиция арестовала злоумышленника / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве полицейские объявили о подозрении 30-летнему мужчине, устроившему стрельбу в одном из баров на Новопечерских Липках в минувшие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на территории частного заведения в Печерском районе. По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями отдыхающих возник из-за девушки. Спор быстро перерос в толкотню, после чего один из мужчин получил травматическое оружие и произвел несколько хаотических выстрелов в сторону оппонентов.

Реклама

Правоохранители оперативно установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства изъяли травматический пистолет и патроны.

Полиция арестовала злоумышленника. / © Полиция Киева

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Новопечерских Липках в одном из баров неизвестный открыл стрельбу по компании отдыхающих.

По предварительным данным, пострадавших от пуль не было, однако девушка получила удар стулом. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях.

Реклама

Полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что стрелка задержали.