- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве поймали стрелка, открывшего огонь в баре: что ему грозит
В Киеве 30-летний мужчина устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках после конфликта из-за девушки. Полиция задержала стрелку и сообщила о подозрении в хулиганстве с оружием.
В Киеве полицейские объявили о подозрении 30-летнему мужчине, устроившему стрельбу в одном из баров на Новопечерских Липках в минувшие выходные.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел на территории частного заведения в Печерском районе. По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями отдыхающих возник из-за девушки. Спор быстро перерос в толкотню, после чего один из мужчин получил травматическое оружие и произвел несколько хаотических выстрелов в сторону оппонентов.
Правоохранители оперативно установили личность стрелка и задержали его. Им оказался 30-летний киевлянин. Во время обыска по месту жительства изъяли травматический пистолет и патроны.
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Новопечерских Липках в одном из баров неизвестный открыл стрельбу по компании отдыхающих.
По предварительным данным, пострадавших от пуль не было, однако девушка получила удар стулом. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях.
Полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что стрелка задержали.