Стрелял в волонтерку: в Киеве велосипедист отомстил не тому авто

В Киеве велосипедист обстрелял авто волонтеры. / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве задержали 46-летнего велосипедиста, открывшего огонь по автомобилю волонтера, в салоне которого находилась женщина с ребенком. По данным Подольской окружной прокуратуры, в ближайшее время ему вручат подозрение в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Злоумышленник задержан в Киеве. / © Киевская городская прокуратура

По предварительным данным, мужчина ехал на велосипеде по Подольскому району столицы, когда один из белых автомобилей проехал мимо лужи, облив его водой. В ответ велосипедист ударил машину рукой и начал преследование.

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Впрочем, настиг он не ту машину. Достав пистолет, стрелок произвел выстрел в Ford, в котором ехала женщина-волонтерка с сыном. Потом сразу уехал с места происшествия. По словам потерпевшей, между ней и мужчиной конфликта не было, и причин для агрессии она не понимает.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника, изъяла оружие и задержала его. В настоящее время готовится сообщение о подозрении.

Удалено оружие. / © Киевская городская прокуратура

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается, ведет его Подольское управление полиции.

Ранее сообщалось, что Работники ДБР передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района Киева.

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