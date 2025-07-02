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Стрелял в волонтерку: в Киеве велосипедист отомстил не тому авто
В Киеве мужчина на велосипеде выстрелил в машину волонтера с ребенком, перепутав его с другим автомобилем. Ему грозит до 7 лет заключения.
В Киеве задержали 46-летнего велосипедиста, открывшего огонь по автомобилю волонтера, в салоне которого находилась женщина с ребенком. По данным Подольской окружной прокуратуры, в ближайшее время ему вручат подозрение в хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По предварительным данным, мужчина ехал на велосипеде по Подольскому району столицы, когда один из белых автомобилей проехал мимо лужи, облив его водой. В ответ велосипедист ударил машину рукой и начал преследование.
Впрочем, настиг он не ту машину. Достав пистолет, стрелок произвел выстрел в Ford, в котором ехала женщина-волонтерка с сыном. Потом сразу уехал с места происшествия. По словам потерпевшей, между ней и мужчиной конфликта не было, и причин для агрессии она не понимает.
Полиция оперативно установила личность злоумышленника, изъяла оружие и задержала его. В настоящее время готовится сообщение о подозрении.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается, ведет его Подольское управление полиции.
Ранее сообщалось, что Работники ДБР передали одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района Киева.