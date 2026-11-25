Архивное фото новогодней елки в Киеве / © Getty Images

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В пятницу, 27 ноября, на Софийской площади вКиеве приступят к установке главной новогодней елки Украины. Для ее оформления используют около 3 тысяч хвойных веток, а дерево будет достигать 18 метров высотой. Приобщиться к подготовке праздничной инсталляции приглашают всех желающих.

Об этом сообщает телеканал "Киев 24" в Telegram.

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Какой будет главная елка Украины в 2026 году

Оформление этого года будет называться «Свет внутри». Организаторы пока не раскрывают все детали декора, но отмечают, что праздничная инсталляция будет сдержанной. Торжественная засветка главной елки запланирована на 6 декабря - День святого Николая.

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Учитывая ситуацию в энергосистеме, гирлянды будут работать автономно — от генератора и аккумуляторов. Праздничное освещение будет включаться в 22:00. Большой рождественской ярмарки или дополнительных развлекательных локаций возле елки не будут обустраивать. Рядом будет работать только одна точка с горячими напитками.

Как присоединиться к установке елки

Организаторы приглашают киевлян и гостей столицы помочь в подготовке праздничного дерева. Как сообщил «Суспыльному» Игорь Добруцкий, президент компании Folk Ukraine, организующей новогодние мероприятия в столице, волонтеров будут ждать 27 ноября на Софийской площади ориентировочно с 12:30 до 13:00. Их задача – помочь собрать и подготовить около 3 тысяч хвойных веток, которые используют для оформления 18-метровой конструкции.

Главную елку, как и в предыдущие годы, устанавливают на средства меценатов — деньги из городского бюджета на это не будут привлекаться.

Как новогодняя елка стала символом несокрушимости

В прошлом году киевляне и гости столицы впервые могли самостоятельно приобщиться к декорированию главной елки страны, чтобы создать праздничную атмосферу, несмотря на войну. Искусственное дерево высотой 16 метров украсили 4,5 тысячи игрушек, а вдохновением для оформления стали старинные фрески Софии Киевской.

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Вопрос праздничной иллюминации во время отключений электроэнергии также вызвал много обсуждений. В ДТЭК объясняли, что главная елка светилась за счет меценатов , а не благодаря дополнительной нагрузке на энергосистему. Также отдельные торговые центры использовали собственные генераторы и автономные системы питания.

Для детей и взрослых новогодняя елка имеет значение, выходящее за пределы праздничного декора. Врач-психиатр Евгений Скрипник назвал ее символом продления жизни и стабильности , особенно важным во время постоянной тревоги. По его словам, семьям нужны такие «островки света», даже если празднования проходят тихо, без массовых мероприятий.

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