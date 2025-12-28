- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 842
- Время на прочтение
- 1 мин
Свет возвращается в Киев: ДТЭК обновил информацию о графиках отключений в столице
Правый берег Киева переходит на стабилизационные графики, в то время как на Левом берегу из-за сложной ситуации с сетями продолжают действовать экстренные отключения.
По состоянию на 28 декабря ситуация с энергоснабжением столицы остается неоднородной. После массированной атаки энергетикам удалось заживить всю критическую инфраструктуру столицы и вернуть свет в доме 748 000 семей. Правый берег возвращается к прогнозируемым графикам, а Левый берег все еще работает в режиме аварийных ограничений.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Ситуация на Левом берегу
Здесь обстановка остается самой сложной. Из-за повреждений и перегрузок сетей продолжают применяться экстренные отключения , графики пока не действуют.
Графики для Правого берега
Для жителей правобережья возвращаются стабилизационные отключения.
Для большинства очередей расписание предполагает три периода отключений в течение суток. Интенсивность ограничений зависит от конкретной подгруппы, поэтому важно тщательно проверять свою очередь в приведенных таблицах.
Часы отсутствия электроэнергии для вашей очереди смотрите на инфографике ниже:
Напомним, в Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки . В ГСЧС сообщили о двух погибших и более 30 пострадавших.