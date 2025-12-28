Свет возвращается в Киев: ДТЭК обновил информацию о графиках отключений в столице

Отключение света в Киеве в воскресенье, 28 декабря / © unsplash.com

По состоянию на 28 декабря ситуация с энергоснабжением столицы остается неоднородной. После массированной атаки энергетикам удалось заживить всю критическую инфраструктуру столицы и вернуть свет в доме 748 000 семей. Правый берег возвращается к прогнозируемым графикам, а Левый берег все еще работает в режиме аварийных ограничений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ситуация на Левом берегу

Здесь обстановка остается самой сложной. Из-за повреждений и перегрузок сетей продолжают применяться экстренные отключения , графики пока не действуют.

Графики для Правого берега

Для жителей правобережья возвращаются стабилизационные отключения.

Для большинства очередей расписание предполагает три периода отключений в течение суток. Интенсивность ограничений зависит от конкретной подгруппы, поэтому важно тщательно проверять свою очередь в приведенных таблицах.

Часы отсутствия электроэнергии для вашей очереди смотрите на инфографике ниже:

График отключения света в столице 28 декабря / © ДТЕК

Напомним, в Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки . В ГСЧС сообщили о двух погибших и более 30 пострадавших.