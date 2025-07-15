Свидание в Киеве обернулось заявлением об исчезновении $50 тысяч: детали от полиции

Девушка похитила почти 50 тысяч долларов / © Головне управління національної поліції Київської області

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В Киеве правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая во время первой встречи с новым знакомым похитила у него около 50 тысяч долларов.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

В Киеве правоохранители задержали 22-летнюю девушку. / © Головне управління національної поліції Київської області

По данным полиции, после совместного отдыха и употребления алкоголя мужчина заснул, а девушка воспользовалась моментом и вытащила наличные из его сумки.

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33-летний потерпевший обратился в полицию Соломенского района, и уже через несколько часов оперативники установили личность злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска у нее изъяли значительную часть похищенной суммы, а также наличные в гривнах.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 УКУ – кража в особо крупных размерах в условиях военного положения. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители Киевщины объявили о подозрении мужчине и женщине, которые обманывали родственников пропавших без вести и пленных военных. 38-летний мужчина и его 39-летняя сообщница обещали предоставить информацию о судьбе бойцов и внести их в списки на обмен, требуя за это деньги.