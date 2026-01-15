Тепло есть не в каждом доме: Кличко объяснил, где в Киеве самая сложная ситуация

Виталий Кличко

В Киеве без отопления до сих пор остаются около 300 многоэтажных домов. Коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить теплоснабжение.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на Правом берегу ситуация с теплом уже более стабильная, в то же время на Левом берегу восстановительные работы продвигаются сложнее. Основная причина – серьезные проблемы с энергоснабжением, от которого напрямую зависит работа теплосетей.

"Энергетики работают и днем, и ночью, но, к сожалению, Киев сейчас вынужден жить по экстренным графикам отключений света", - подчеркнул Кличко.

Ранее мэр заявил, что в преддверии массированной атаки РФ 9 января он провел рабочую встречу с премьер-министром Украины, во время которой предупреждал о рисках масштабных повреждений критической инфраструктуры столицы и предлагал создать общий штаб для реагирования на чрезвычайные ситуации. По словам Кличко, должной координации тогда не было.

Сейчас в Киеве и области действуют жесткие графики отключений электроэнергии – из-за повреждения энергосистемы и роста потребления в результате морозов. В общей сложности без отопления в столице и регионе остаются около полутысячи многоэтажек.