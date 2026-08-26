Теракт должны были транслировать онлайн: Россия пыталась убить руководителя оборонного предприятия

Служба безопасности Украины / © twitter/СБУ

Реклама

СБУ и Национальная полиция сообщили, что предотвратили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в Киевской области.

По данным спецслужбы, покушение готовило ФСБ России.

Реклама

Как утверждают в СБУ, чиновника планировали убить с помощью взрывчатки, которую закрепили под водительским сиденьем его автомобиля.

Реклама

Правоохранители заблаговременно обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. По данным СБУ, он содержал 1 кг гексогена, что эквивалентно примерно 2 кг тротила.

Подозреваемый при закладке бомбы. / © Служба безопасности Украины

Подозреваемый был задержан в Польше

По версии следствия, подготовкой покушения занимался 63-летний пенсионер, переехавший в столичный регион из Луганской области.

В СБУ заявили, что в феврале этого года мужчину завербовали представители ФСБ из-за его сына, который выехал с временно оккупированной территории и находится в России.

По инструкциям российских кураторов подозреваемый якобы приобрел два мобильных телефона и павербанк, а впоследствии забрал из тайника другие компоненты для изготовления взрывного устройства.

Реклама

Телефон активирует бомбу. / © Служба безопасности Украины

© Служба безопасности Украины

За несколько дней до планируемого теракта он, по данным следствия, собрал бомбу и прикрепил ее к автомобилю. Напротив машины также установил замаскированный телефон с павербанком, по которому российская сторона могла получать онлайн-трансляцию и активировать взрывчатку.

© Служба безопасности Украины

После установки устройства мужчина выехал на автобусе в Польшу. СБУ передала информацию польским правоохранителям, после чего подозреваемый был задержан при попытке выехать в Россию транзитом через Беларусь.

Пока украинская сторона инициировала его экстрадицию из Польши.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в законченном покушении на террористический акт по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Ранее мы сообщали, что СБУ сорвала попытку ФСБ устроить массовое убийство украинских военных в Харьковской области. Российские агенты пригласили защитников на фальшивую «благотворительную вечеринку», где планировали отравить их напитки, а также взорвать 10-килограммовую самодельную бомбу. Правоохранители задержали двух агентов еще до реализации преступления и изъяли взрывчатку и доказательства их сотрудничества с российскими спецслужбами. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Новости партнеров