Теракт в Киеве: отступивший во время атаки полицейский объяснил свои действия — заявление

Реклама

В Киеве Печерский районный суд рассматривает вопрос избрания меры пресечения двум патрульным, подозреваемым в служебной халатности во время теракта. Один из правоохранителей объяснил свои действия.

Его слова приводит корреспондент ТСН.ua, находящийся на заседании суда.

Правоохранитель Михаил Дробницкий заявил, что оказался под прицельным огнем вооруженного нападающего и вынужден был искать укрытие.

Реклама

«Вышел человек с автоматом и начал вести по мне прицельный огонь. Я начал отходить, потому что находился на открытой местности, чтобы найти укрытие. Во время отхода по мне вели огонь», — сказал он.

По его словам, после того, как ему удалось скрыться, он пытался обнаружить и обезвредить нападающего.

"Мне очень жаль, что так произошло, я каждый день прокручиваю это в голове", - добавил полицейский.

Стрельба в Киеве — что известно о действиях полиции

Напомним, 18 апреля в Киеве произошел теракт. Во время нападения вооруженный мужчина открыл огонь по гражданским. В сети впоследствии появилось видео, на котором видно, как двое полицейских покидают место происшествия, не оказав помощь людям под обстрелом.

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил о неизбежности ответственности для правоохранителей, не выполнивших свои обязанности во время атаки.

На время служебного расследования полицейских отстранили от исполнения обязанностей, впоследствии им объявили подозрение.

