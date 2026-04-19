Теракт в Киеве: Зеленский анонсировал проверку патрульных и кадровые решения

Владимир Зеленский

После нападения в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по бездействию патрульных, а расследование обстоятельств преступления и действий нападающего ведут несколько силовых органов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада Министра внутренних дел.

«Только что был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по расследованию всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействия тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу, а сами скрылись. Уже есть уголовное производство по этому факту и будет полная проверка работы патрульных – они должны были действовать в тех обстоятельствах. ДБР занимается этим делом», - заявил он.

По словам президента, расследование нападения, а также проверку состояния нападающего и законность получения им оружия ведут Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. Ожидаются кадровые решения, а также пересмотр протоколов реагирования на подобные ситуации, системы отбора и обучение патрульных.

«Расследование по нападению и проверке всех фактов относительно убийцы, его состояния, получения оружия ведут вместе Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины. Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Следует пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных», — добавил Зеленский.

В больницах находятся восемь раненых, один человек — в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма. По предварительным данным, имя подозреваемого - Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, была отстранена от исполнения служебных обязанностей.