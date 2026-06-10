Только окончил 6 класс: в Киеве простились с подростком, погибшим в ДТП на Караваевых дачах

В Киеве простились с 12-летним Григорием Глушичем, погибшим в смертельном ДТП / © ТСН

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В Киеве простились с 12-летним Григорием Глушичем, погибшим в смертельном ДТП на Чоколовском бульваре. Прощание состоялось во дворе Киевской Вальдорфской школы София, где учился мальчик.

О гибели ученика сообщили в учебном заведении, передает корреспондент ТСН.ua.

Григорий погиб 5 июня в результате страшной аварии на Караваевых дачах. В этом году мальчик завершил обучение в 6 классе.

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"Семья нашего сообщества - семья Александры, Алексея и Алисы потеряла ребенка. Это боль для всех нас", - отметили в школе.

Дата публикации 11:41, 10.06.26 Количество просмотров 9 В Киеве простились с 12-летним Гришей, погибшим в ДТП на Караваевых дачах

Резонансное ДТП в Киеве — последние новости:

Смертельная авария произошла вечером 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. По данным стражей порядка, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.

На месте погибли четыре человека: 12-летний мальчик, 47-летняя воспитательницей детсада Ирина Лазарева и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Еще три человека получили травмы.

В Киевской городской прокуратуре сообщалось, что водитель является жителем Херсонской области. По предварительным данным, его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнял, что за водителем зафиксировано 39 нарушений ПДД, большинство из которых касались превышения скорости. Только в течение 2025 года он совершил 18 нарушений.

6 июня полиция Киева сообщила о задержании водителя. Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

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