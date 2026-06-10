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Только окончил 6 класс: в Киеве простились с подростком, погибшим в ДТП на Караваевых дачах
Прощание состоялось во дворе Вальдорфской школы София, где мальчик учился.
В Киеве простились с 12-летним Григорием Глушичем, погибшим в смертельном ДТП на Чоколовском бульваре. Прощание состоялось во дворе Киевской Вальдорфской школы София, где учился мальчик.
О гибели ученика сообщили в учебном заведении, передает корреспондент ТСН.ua.
Григорий погиб 5 июня в результате страшной аварии на Караваевых дачах. В этом году мальчик завершил обучение в 6 классе.
"Семья нашего сообщества - семья Александры, Алексея и Алисы потеряла ребенка. Это боль для всех нас", - отметили в школе.
Резонансное ДТП в Киеве — последние новости:
Смертельная авария произошла вечером 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. По данным стражей порядка, автомобиль Mercedes на большой скорости влетел в подземный пешеходный переход, где в тот момент находились люди.
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