"Ее любили дети": в страшном ДТП в Киеве погибла работница детсада Ирина Лазарева

Ирина Лазарева

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В результате смертельного ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве погибла работница детского сада Ирина Лазарева.

Об этом сообщили в заведении, где она работала.

Трагедия произошла 5 июня 2026 года в районе Караваевых дач. В детском саду отметили, что смерть Ирины Лазаревой стала тяжелой потерей для всего коллектива.

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"Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой потерей для всего нашего коллектива", - говорится в сообщении.

Что известно о погибшей Ирине Лазаревой

Об Ирине Лазаревой также написала журналистка Наталья Березий, чей ребенок ходил в садик, где работала погибшая.

По ее словам, Ирина была не просто работницей детсада, а человеком, который ежедневно дарил детям заботу, покой и чувство безопасности.

"Для кого-то она - просто работница садика. Для нас - человек, который ежедневно вкладывал в детей тепло, покой и заботу. Она искренне любила малышей. И это чувствовалось во всем - во взгляде, в голосе, в мелочах", - написала Березий.

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Журналистка вспомнила, что отдала дочь в садик в полтора года и очень волновалась. По ее словам, именно сад стал для семьи "маленьким миром безопасности", а Ирина была важной частью этого мира.

Березий рассказала, что Ирина присылала ей фото и видео ребенка, поддерживала во время встреч и относилась к малышам с особой нежностью.

"Обнимала моего ребенка так, будто это ее собственный ребенок. Даже когда мы перешли в другую группу - всегда радовалась нам, помнила, дарила мелкие подарки, просто чтобы сделать ребенку приятно", - отметила она.

По словам журналистки, у погибшей остался сын с особыми потребностями, которого Ирина воспитывала сама, а также пожилые родители.

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"Я хочу, чтобы об Ирине знали. Не как о "еще одной жертве". А как о человеке, который ежедневно укладывал детей спать, вытирал слезы, смеялся с ними, кормил, успокаивал и дарил им ощущение, что они в безопасности", - написала Березий.

Ужасное ДТП в Киеве: что известно

Днем 5 июня в Киеве на Чоколовском бульваре произошла резонансная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых ребенок, и трое пострадали. Легковушка на большой скорости влетела в подземный переход.

В полиции Киева сообщили, что в этом ДТП погибли двое работников Соломенского управления полиции, которые находились на работе. Жертвами аварии стали старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко. В память о правоохранителях опубликовали их фото.

Среди жертв смертальной аварии — 12-летний Григорий Глушич. Он учился в киевской вальдорфской школе «София». Там рассказали, что мальчик в этом году завершил обучение в 6-м классе.

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Сам водитель Павел Плешивцев также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на момент аварии он был трезв.

По информации правоохранительных органов, мужчина системно нарушал правила дорожного движения. В его водительской карьере зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть — за превышение скорости. По данным прокуратуры, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за скорую езду. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.

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