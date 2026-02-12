Трагедия на Киевском море: провалившегося под лед "дрифтера" до сих пор ищут

Спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя.

В Киевской области уже неделю ищут водителя, который провалился под лед на Киевском море возле села Лебедевка во время "дрифта" на автомобиле. Спасатели ГСЧС работают в ледяной воде и при ограниченной видимости, осматривая водную акваторию метр за метром, однако пока безрезультатно.

Об этом сообщила пресс-служба спасательной службы.

По данным ГСЧС, водолазное подразделение ежедневно совершает многократные погружения в сложнейших условиях: низкая температура воды, слабая видимость и опасность для жизни спасателей. В настоящее время специалисты обследовали около 50 тысяч квадратных метров водной поверхности, но никаких следов человека или автомобиля пока не обнаружено.

Как случилась трагедия

Инцидент произошел еще 2 февраля, однако правоохранители получили информацию с определенным опозданием. По предварительным данным, в салоне внедорожника находились два человека. Автомобиль пошел под лед из-за того, что лед не выдержал вес машины. Это событие произошло во время опасного катания на льду.

Специалисты отмечают, что пребывание на льду Киевского моря в любых условиях рискованно. Лед особенно опасен после оттепелей и там, где его толщина неустойчива или неоднородна. Массовое скопление людей и движение автомобилей повышает вероятность провала, а отсутствие укрытий делает ситуацию еще более угрожающей, особенно во время воздушных тревог.

Основные правила безопасности в кризисе

Ранее в ГСЧС предупредили об опасности массовых развлечений на льду Киевского моря. Спасатели подчеркнули, что не могут обеспечить безопасность пребывания на кризисе, особенно для водителей транспортных средств. ГСЧС рекомендует:

Проверять толщину льда палкой или специальным прибором.

Избегать тонкого льда у берегов, камыша или мест стока.

Не выходить на лед ночью и ограничивать движение автомобилей.

Держать детей под наблюдением.

Всегда иметь возможность быстро попасть в безопасное место.

Лед считается безопасным для пешеходов только при толщине не менее 7 см.

Несмотря на привлекательность зимних развлечений в Киевском море, такие эксперименты могут закончиться трагедией. Спасатели призывают граждан воздерживаться от катания на льду и не рисковать жизнью ради развлечений. Никакие эмоции или адреналин не стоят человеческой жизни.