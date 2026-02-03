Трипольская ТЭС повреждена - эксперт рассказал о реальных рисках для Киева

Трипольская ТЭС

Российские атаки по энергетической инфраструктуре Киева в условиях сильных морозов направлены на попытку отрезать столицу от атомной и тепловой генерации. Несмотря на повреждения Трипольской ТЭС и других объектов, энергосистема города работает в штатном режиме, а угроза масштабного блекаута значительно уменьшилась. В то же время, Украине уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и модернизировать систему теплоснабжения.

Об этом в эфире телеканала Апостроф рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

По его словам, одной из целей атак были узловые подстанции, обеспечивающие связь Киева с атомной генерацией, в том числе подстанция 750 кВ в районе Наливайковки, соединяющая столицу с Ровенской АЭС.

"Враг хотел максимально отрезать Киев от атомной генерации, чтобы мы замерзли, - но ему это не удалось", - подчеркнул Игнатьев.

Эксперт отметил, что система работает стабильно, хотя отдельные подстанции получили повреждения. Самый сложный период с электроснабжением ожидается в ближайшие холодные дни, после чего нагрузка уменьшится.

Игнатьев также сообщил, что тепловая генерация столицы серьезно пострадала: повреждена Трипольская ТЭС и другие объекты генерации. Это, по его мнению, создает возможность для перестройки системы электро- и теплоснабжения в более децентрализованную модель с распределенной генерацией, модульными котельными и отдельными тепловыми районами.

По словам эксперта, к следующему отопительному сезону Украине нужно готовить когенерационные установки, модульные котельные и планировать раздел города на отдельные тепловые районы. Весной ситуация улучшится благодаря погодным условиям, но отдельные ограничения возможны из-за масштаба разрушений. Летом, вероятно, придется придерживаться графиков отключений из-за ремонтов и дефицита тепловой генерации.

Ночной налет Х-22 "Буря" на ТЭС

Мониторы зафиксировали ночное движение крылатых ракет Х-22 "Буря" в сторону Трипольской ТЭС в 6:53 3 февраля. Уже через несколько минут были взрывы на объекте, а затем еще две ракеты и три группы крылатых ракет на Триполье. Воздушные Силы ВСУ подтвердили курс ракет на Трипольскую ТЭС в 6:57.

Игнатьев подчеркнул, что украинская энергосистема уже адаптирована к атакам, и вероятность масштабного блекаута значительно меньше, чем раньше, однако страна должна развивать децентрализованную генерацию и повышать устойчивость энергосистемы.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что в ночь на 3 февраля РФ совершила массированную атаку по энергосистеме восьми областей Украины. Враг целенаправленно бил по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, работавших в режиме обогрева жилых районов. Из-за ударов в условиях экстремальных морозов до -25°C без тепла остались сотни тысяч семей.