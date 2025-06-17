Целенаправленно бьют по гражданским: эксперт предупреждает о новых атаках РФ

Атака на Киев. / © Associated Press

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Ночью армия Российской Федерации во время атаки на Украину применила свою классическую тактику – устрашение гражданского населения.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Radio NV .

"То, что они били по гражданским объектам - это целенаправленно. Они сейчас пытаются как-то уменьшить поддержку армии, моральный дух. Чтобы украинское общество было готово к любым переговорам с любым результатом. Только для того, чтобы эти удары прекратились", - высказался Жирохов.

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По его словам, тактика россиян с принуждением к переговорам не нова. Захватчики ранее использовали его во время войны в Чечне и Сирии.

"Поэтому, к сожалению, такие удары будут продолжаться и дальше", - добавил Жирохов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью российская армия нанесла один из самых страшных ударов по Киеву . оккупанты целенаправленно атаковали дома киевлян.

В Соломенском районе были атакованы две многоэтажки. В одной из них ракетным ударом разрушен подъезд. Под завалами ищут людей. В частности, спасатели информируют о по меньшей мере пяти пропавших без вести.

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Тем временем на Позняках беспилотник влетел в многоэтажку. По информации мэрии, в Дарницком районе погибли три человека.

Дата публикации 09:41, 17.06.25 Количество просмотров 72 Кличко показал поврежденную пятиэтажку в Киеве