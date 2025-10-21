Ценовой скачок на овощи и фрукты: что больше всего подорожало и подешевело на рынке Киева

Цены на овощи и фрукты в Киеве резко изменились в начале недели / © Associated Press

На столичных рынках зафиксирована заметная ценовая динамика по состоянию на начало недели по сравнению с минувшей пятницей. Наибольшие изменения произошли в сегменте стремительно подорожавших ягод, тогда как в овощном сегменте подешевели сезонные виды капусты и корнеплоды.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте оптового рынка "Столичный".

Что ощутимо выросло в цене

Лидерами ценового роста к началу новой недели стали сезонные ягоды и отдельные овощи. Малина подорожала больше всего – ее средняя цена взлетела почти в три раза, с 650 до 1690 грн за кг.

Клубника подорожала на 125% - с 450 грн до более 1000 грн за кг. Средняя цена голубики тоже поднялась вдвое – с 800 грн до 1600 грн за кг.

Среди овощей больше всего подорожали баклажаны (+40%) и кабачки (+28%). Сейчас за килограмм этой продукции продавцы просят в среднем 84 и 77 гривен соответственно.

Также заметно выросли в цене (на 16-20%) яблоки, сливы, розовые помидоры и острый перец.

Что стало доступнее

В то же время, не все продукты на рынке демонстрировали рост. Значительное падение цены зафиксировано на подешевевшие на треть импортные гранаты — в среднем до 80 грн/кг, что сделало эти фрукты более доступными для покупателей.

В сегменте сезонных овощей ощутимо подешевели разные виды капусты : цена на синюю капусту упала на 20% , а цветная и белокочанная капуста подешевели примерно на 9% . Удешевление коснулось и корнеплодов:

редис потерял в цене более 14%, средняя цена 30 грн;

перец Белозвезда – цена упала на 12%, до 35 грн;

лук репчатый – снизился в цене на 11%, до 8 грн;

свекла — подешевела на 10%, в среднем до 9 грн.

Без изменений: стабильные цены на другие продукты

Значительная часть основного ассортимента на рынке сохранила стабильность цен, не изменив свою стоимость по сравнению с концом минувшей недели. В частности, цены на все виды грибов (шампиньоны, белый гриб, вешенки) и всю зелень (укроп, петрушка, кинза, шпинат) оставались без ценовых колебаний. Среди базовых овощей стабильность сохранили картофель, морковь, чеснок и капуста брокколи. Во фруктовом сегменте неизменными остались цены на арбузы, дыни, а также импортные бананы и манго.

Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците.