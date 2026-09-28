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Центр Киева снова под ударом: оккупанты попали в здание медцентра
На месте работают экстренные службы.
В Киеве зафиксировали еще одно попадание во время российской атаки. В Шевченковском районе удар пришелся по семиэтажному зданию медицинского центра «Добробут».
Об этом сообщают городской голова Киева Виталий Кличко и корреспондент ТСН.ua.
По его словам, попадание произошло на уровне четвертого этажа здания. Обломки перекинулись на соседние строения.
Как сообщает корреспондент ТСН.ua, известно о двух раненых. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней тяжести.
Что известно об атаке на Киев и область
В ночь на 28 сентября российские войска атаковали Киевщину дронами. В результате ударов погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения.
Разрушение зафиксировали в Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах. В общей сложности поврежден 21 объект.
Утром атака продолжилась уже по Киеву. Падение беспилотников было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. Из-за удара также возник пожар в Национальной академии наук Украины.
В Шевченковском районе сообщали о травмированных и погибших. В Оболонском районе один из беспилотников упал на территории нежилой застройки. На местах работают экстренные службы.