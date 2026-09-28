Центр Киева снова под ударом: оккупанты попали в здание медцентра

В Киеве попали в медцентр "Добробут". / © ТСН

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В Киеве зафиксировали еще одно попадание во время российской атаки. В Шевченковском районе удар пришелся по семиэтажному зданию медицинского центра «Добробут».

Об этом сообщают городской голова Киева Виталий Кличко и корреспондент ТСН.ua.

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По его словам, попадание произошло на уровне четвертого этажа здания. Обломки перекинулись на соседние строения.

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Как сообщает корреспондент ТСН.ua, известно о двух раненых. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней тяжести.

Дата публикации 15:35, 28.09.26 Количество просмотров 58 В Шевченковском районе попали в административное здание

Что известно об атаке на Киев и область

В ночь на 28 сентября российские войска атаковали Киевщину дронами. В результате ударов погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения.

Разрушение зафиксировали в Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах. В общей сложности поврежден 21 объект.

Утром атака продолжилась уже по Киеву. Падение беспилотников было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. Из-за удара также возник пожар в Национальной академии наук Украины.

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В Шевченковском районе сообщали о травмированных и погибших. В Оболонском районе один из беспилотников упал на территории нежилой застройки. На местах работают экстренные службы.

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