Цены на такси взлетели к небесам: из-за ночной атаки в Киеве транспортный коллапс

Цены на такси

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Из-за ночной атаки в Киеве выросли резко цены на такси. В частности, серьезно пострадал участок между станциями метро «Дарница» и «Левобережная» — в результате обстрела были повреждены рельсы и кабели, что привело к перебоям в движении поездов на красной ветке метрополитена.

Сообщает ТСН.

Этой ночью 6 июня российские войска снова атаковали Киев, нанеся удары по инфраструктуре столицы. По предварительным данным, обломки сбитых ракет или дронов повредили критически важные объекты на левом берегу города.

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Киевляне, которые с утра пытаются добраться на работу, в больницу или на другие важные дела, столкнулись с транспортным коллапсом. В столице повреждены колеи и кабели между станциями метро «Дарница» и «Левобережная». Часть улиц на Левом берегу перекрыта спасателями и коммунальщиками, работающими над ликвидацией последствий обстрелов. Из-за этого изменены маршруты троллейбусов, часть из них вообще отменена или сокращена.

На этом фоне цены на такси стремительно выросли — киевляне в соцсетях публикуют скриншоты из приложений, где стоимость поездки даже на небольшое расстояние может превышать 800–1000 гривен. Это вызвало волну возмущения, шуток и мемов: в сети снова вспомнили «дядю из известного мема» — водителя такси, когда-то ставшего героем видео о безумных тарифах в период пиковой нагрузки.

Цены на такси выросли после ночной атаки по Киеву. / © ТСН

Этой ночью и Луцк подвергся массированной атаке со стороны России — раздавались взрывы, пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.