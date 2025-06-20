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Тяжелая травма вместо лайков: в Киевском метро блоггер пытался снять "вирусное видео"
Действия «зачепера» привели не только к его травмированию, но и к остановке движения на синей ветке Киевского метро.
19-летний блоггер в столичном метрополитене получил серьезные травмы после попытки снять вирусное видео, зацепившись за вагон. Этот инцидент стал очередным предупреждением о смертельной опасности так называемого зацепинга в общественном транспорте.
Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".
Опасный восторг ради популярности
Зацепинг — это чрезвычайно рискованное увлечение, распространенное среди молодежи, стремящейся к быстрой популярности и «лайкам» в социальных сетях. Однако вместо ожидаемой славы такие действия часто приводят к серьезным проблемам со здоровьем, тяжелым травмам или даже смерти.
В «Киевском метрополитене» из-за зацепинга уже бьют тревогу, ведь за неполные полгода в подземке было задержано уже 7 «зацеперов», что на пять случаев больше, чем за весь 2024 год. Это свидетельствует о росте популярности этого опасного «развлечения».
Последний инцидент произошел в тоннеле между станциями «Дворец „Украина“ и „Лыбидская“. Парень, стоявший за вагоном, пытаясь снять контент, столкнулся с элементами туннельного оборудования и упал на рельсы. В результате он получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Скорая медицинская помощь предоставила ему необходимую помощь и госпитализировала. Расследованием этого случая уже занимаются правоохранительные органы.
Последствия для пассажиров и предупреждение от специалистов
Кроме прямой угрозы жизни и здоровью, такие развлечения создают значительные неудобства для тысяч пассажиров метрополитена.
Коммунальное предприятие призывает граждан быть бдительными: если вы заметили «зачепера», немедленно сообщите об этом дежурному персоналу, указав направление движения нарушителя. На следующей станции его уже будут ждать сотрудники полиции для задержания.
Специалисты «Киевского метрополитена» также напоминают о критических опасностях:
Контактный рельс метро имеет высокое напряжение в 825 В. Даже короткое прикосновение может привести к смертельному поражению током.
Поезд может внезапно остановиться или резко изменить скорость. В таком случае у «зачепа» практически нет шансов удержаться и падает на пути под напряжением или под колеса поезда.
«Габариты тоннеля метрополитена – ограничены. Они предназначены исключительно для вагонов. Любое пребывание за пределами вагона смертельно опасно», — отметили в Киевском метро.
Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей «Зачеперам» грозит 15 суток ареста.