ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
591
Время на прочтение
2 мин

Тяжелая травма вместо лайков: в Киевском метро блоггер пытался снять "вирусное видео"

Действия «зачепера» привели не только к его травмированию, но и к остановке движения на синей ветке Киевского метро.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Киевский метрополитен

В Киевском метро парень травмировался в результате неудачного «зацепинга»

19-летний блоггер в столичном метрополитене получил серьезные травмы после попытки снять вирусное видео, зацепившись за вагон. Этот инцидент стал очередным предупреждением о смертельной опасности так называемого зацепинга в общественном транспорте.

Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Опасный восторг ради популярности

Зацепинг — это чрезвычайно рискованное увлечение, распространенное среди молодежи, стремящейся к быстрой популярности и «лайкам» в социальных сетях. Однако вместо ожидаемой славы такие действия часто приводят к серьезным проблемам со здоровьем, тяжелым травмам или даже смерти.

В «Киевском метрополитене» из-за зацепинга уже бьют тревогу, ведь за неполные полгода в подземке было задержано уже 7 «зацеперов», что на пять случаев больше, чем за весь 2024 год. Это свидетельствует о росте популярности этого опасного «развлечения».

Последний инцидент произошел в тоннеле между станциями «Дворец „Украина“ и „Лыбидская“. Парень, стоявший за вагоном, пытаясь снять контент, столкнулся с элементами туннельного оборудования и упал на рельсы. В результате он получил перелом бедренной кости, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Скорая медицинская помощь предоставила ему необходимую помощь и госпитализировала. Расследованием этого случая уже занимаются правоохранительные органы.

Последствия для пассажиров и предупреждение от специалистов

Кроме прямой угрозы жизни и здоровью, такие развлечения создают значительные неудобства для тысяч пассажиров метрополитена.

Коммунальное предприятие призывает граждан быть бдительными: если вы заметили «зачепера», немедленно сообщите об этом дежурному персоналу, указав направление движения нарушителя. На следующей станции его уже будут ждать сотрудники полиции для задержания.

Специалисты «Киевского метрополитена» также напоминают о критических опасностях:

  • Контактный рельс метро имеет высокое напряжение в 825 В. Даже короткое прикосновение может привести к смертельному поражению током.

  • Поезд может внезапно остановиться или резко изменить скорость. В таком случае у «зачепа» практически нет шансов удержаться и падает на пути под напряжением или под колеса поезда.

«Габариты тоннеля метрополитена – ограничены. Они предназначены исключительно для вагонов. Любое пребывание за пределами вагона смертельно опасно», — отметили в Киевском метро.

Напомним, в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей «Зачеперам» грозит 15 суток ареста.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie