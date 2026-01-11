У части киевлян свет может не появиться долго: в ДТЭК объяснили причину

Отключение света

В Киеве часть жителей может оставаться без электроснабжения длительное время из-за комбинации атак, морозов и перегрузки сетей.

Как сообщают в ДТЭК, по состоянию на 17:00 зафиксировано более 200 обращений об отсутствии света.

Компания отмечает, что каждое обращение фиксируется и делается все возможное, чтобы возобновить электроснабжение.

"В настоящее время задействованы все доступные ресурсы: 57 ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы киевляне снова были со светом", - заявили в компании.

ДТЭК призывает жителей не включать одновременно мощные приборы, а использовать их поочередно. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Свет держится", - добавили в компании.

Напомним, после массированного удара РФ сотни тысяч жителей Киеве уже двое суток живут полностью без электричества и отопления. По возможности киевлянам лучше уехать из города. Пока ситуация в столице критическая.

