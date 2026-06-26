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ТСН в социальных сетях

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Убегал и едва не сбил пешеходов: в Киеве жестко задержали нарушителя, разыскиваемого ТЦК (видео)

Обычное требование стражей порядка остановиться спровоцировало на улицах столицы остросюжетную погоню с угрозой для пешеходов, разбитым автомобилем и крайне нежелательным финалом для самого нарушителя.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Патрульная полиция

Полицейские задержали нарушителя и доставили в ТЦК / © Национальная полиция Киева

В пятницу, 26 июня, в Днепровском районе Киева патрульные полицейские путем жесткой блокировки задержали водителя микроавтобуса Mercedes, который пытался скрыться от правоохранителей после нарушения ПДД. Кроме создания аварийных ситуаций на дороге мужчина оказался лицом, находящимся в официальном розыске ТЦК за уклонение от мобилизации.

Детали задержания нарушителя сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Бегство и опасность для пешеходов

Происшествия начались в Печерском районе, где инспекторы остановили водителя за несоблюдение ПДД. Мужчина категорически отказался показать водительское удостоверение, закрылся в своем автомобиле, а затем переехал ограничительный конус и стремительно покинул место остановки. Правоохранители немедленно начали преследование, однако наставник игнорировал все требования об остановке.

Патрульным удалось заблокировать микроавтобус-беглец только в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады. Оказавшись в ловушке, водитель попытался выехать на тротуар, где в тот момент двигались пешеходы, что создало прямую опасность для их жизней.

Силовое задержание нарушителя

«Поэтому инспекторы разбили стекло автомобиля, задержали мужчину с применением спецсредств в соответствии со ст. 45 ЗУ “О Национальной полиции“», — объяснили свои жесткие действия правоохранители.

На дерзкого водителя составили сразу семь административных протоколов, среди которых злостное неповиновение, создание аварийной ситуации и ДТП. Поскольку фигурант находился в розыске как уклоняющийся от мобилизации человек, после полицейского отделения его официально передали работникам ТЦК и СП.

Напомним, на днях на трассе Борисполь-Днепр произошло ДТП, которое забрало пять жизней. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, когда водитель одного из них выполнял опасный маневр.

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Количество просмотров
113
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