Убийство всемирно известного оленя Руни под Киевом: полиция рассказала детали

Олень Руни

В Киевской области полиция расследует факт незаконной охоты после гибели оленя-рекордсмена Руни в экопарке "На рогах" на Вышгородщине. Животное застрелили выстрелом из огнестрельного оружия. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщения об обнаружении тела оленя на территории частных угодий в селе Макаровка Вышгородского района поступило в полицию от местного жителя. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Во время осмотра стражи порядка зафиксировали огнестрельное ранение на теле животного. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины - незаконная охота. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются причастные лица.

Контекст

Руни был официально признан оленем с крупнейшими рогами в Украине по международной системе оценки CIC и имел престижный титул "Золотые рога". Длина рогов составляла 84 см и 87 см с 22 и 24 отростками соответственно. Животное готовили к участию в международных соревнованиях, где оно могло принести Украине "Гран-при".

Владелец фермы, где содержали Руни, назвал гибель животного серьезным ударом не только для хозяйства, но и для всего дела по разведению оленей в Украине.

По его словам, гибель Руни – это потеря уникального генофонда.

"Он был носителем уникальной генетики и надеждой нашего дела. Но мы устоим", - добавил Боярчуков.

Ранее стало известно, что из-за удара "Шахеда" по территории Киевского зоопарка пострадал миниатюрный азиатский олень Мо. У него повреждение головы и перелом нижней челюсти, но благодаря срочной операции ветеринары спасли ему жизнь.