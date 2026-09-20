Удары по АЗС в Киеве могут иметь другую цель: «Флэш» предупредил о главном риске

Удары по АЗС Украины (иллюстративное фото)

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Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве не смогут повлечь за собой масштабный топливный кризис. Одной из целей таких атак может стать создание паники и искусственного ажиотажа среди населения.

Об этом заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире телемарафона.

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По его словам, после ударов по нескольким АЗС, Россия может пытаться через Telegram-каналы распространять панические сообщения, чтобы киевляне массово поехали за горючим и сами создали очереди и временный дефицит.

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«Когда он атакует несколько АЗС в Киеве, он пытается, например, через Telegram-каналы создать такую панику, чтобы все киевляне покупали топливо и это вызвало дефицит. Но топливный коллапс в Киеве таким образом сделать невозможно», – заявил «Флэш».

Он обратил внимание, что даже после серьезных повреждений заправки способны достаточно быстро частично возобновлять работу.

По словам эксперта, после атак в других регионах вместо полноценных АЗС с магазинами уже через несколько дней могли появляться упрощенные пункты — небольшое помещение и одна топливная колонка, позволявшая продолжать заправку автомобилей.

«Топливо хранится под землей, его очень тяжело атаковать. И наш бизнес очень быстро делает выводы и находит решение, чтобы у людей была возможность получать горючее», — пояснил он.

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По мнению Флеша, Россия пытается прежде всего спровоцировать психологический эффект и повторить в Украине ситуацию с большими очередями на заправках, которые раньше возникали в самой РФ.

Даже при уничтожении части инфраструктуры полноценных АЗС, отметил он, вместо них могут оперативно обустраивать упрощенные пункты выдачи горючего с отдельными колонками.

Угрожает ли Украине дефицит горючего

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что удары РФ по отдельным АЗС не повлекли за собой дефицита бензина или дизтоплива в Украине.

По его словам, в стране работают около 5-6 тысяч заправок, а после российских атак не возобновили работу только 5-10 объектов - менее 1%.

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В то же время, больший риск для рынка могут составлять системные удары по маршрутам поставок, складам и другой топливной логистике.

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