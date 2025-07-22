Украинцы массово выходят на протесты через законопроект по НАБУ и САП — что требуют (видео)

Митинги в столице

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В центре Киева продолжаются протесты. Люди выступают против скандального закона по НАБУ и САП. На 22 июля там собрались сотни граждан.

Как передает корреспондент ТСН, пикетчики требуют от президента ветировать законопроект 12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

В руках протестующие держат плакаты с надписями: «Нам всем плохо, если голос стихнет! Нет закона 12414!», «Мы не будем молчать. Вето 12414», «Деньги не любят тишину» и т.д.

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У центрі Києва тривають протести

«Это важно сейчас не молчать, потому что у нас народ — это власть. И мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют на нее пользоваться и делают не для пользы общества, а во вред, только во вред. Мы боролись за все эти ценности еще начиная 14 лет, когда был Янукович», — говорит. один из протестующих в Киеве.

Он подчеркнул, что украинский народ уже доказал, что может постоять за ценности демократического государства.

«Поэтому мне удивительно, что действующая власть в условиях войны, активной войны, когда мы теряем каждый день километры нашего государства, принимает столь бессмысленные законы, думая, что народ слеп, или мы просто забыли, или мы отвлеклись на войну. Мне кажется, что надо об этом просто кричать», — добавил протестующий.

Напомним, что 22 июля за законопроект, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, проголосовали 263 народных депутата. Если закон подпишет президент, то у генпрокурора появятся новые полномочия. Но такое решение пришлось не по душе многим украинцам. В частности, в Киеве начали собираться в центре протестующие.

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У Києві сотні людей протестують проти законопроєкту № 12414

«Потому что происходит то, против чего мы выступали все это время. Сколько вообще можно, ребята, серьезно. Просто взяли и отменили все, передали, грубо говоря, институты, занимающиеся антикоррупционной системой, органами. Ну дальше вы сами поймете», — возмущается протестующий в Киеве.

Один из сотен киевлян, собравшихся в центре города вечером 22 июля, отметил, что принятие такого законопроекта недопустимо.

У Києві сотні людей мітингують проти законопроєкту № 12414

«Я пришел сюда протестовать против проекта за запрет НАБУ и САП, за ликвидацию их передачи полномочий, потому что я считаю это недопустимым. Наше государство должно иметь автономные независимые антикоррупционные органы, их ликвидация недопустима. Это все, за что мы боролись с 2014 года и сегодня», — сказал протестующий Всеволод.

На вопросы журналиста о дальнейших требованиях и развитии событий на фоне принятия скандального законопроекта он ответил, что НАБУ и САП не могут передавать полномочию Офиса генпрокурора.

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Напомним, сегодня, 22 июля, Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №12414. Он фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняет их деятельность генпрокурору.

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