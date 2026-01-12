В Киеве экстренно отключают свет: ДТЭК назвал районы

Отключение света / © Associated Press

В части Соломенского и Святошинского районов Киева применили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"Это вынужденные шаги, чтобы предотвратить перегрузку сетей и аварии", - отметили в компании.

Компания призывает жителей следить за обновлениями в ее телеграм-канале. По словам ДТЭК, в случае изменений информацию предоставят оперативно. Пользователям советуют подписаться и распространять сообщения среди родственников и друзей, чтобы все были проинформированы.

