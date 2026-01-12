ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
667
Время на прочтение
1 мин

В Киеве экстренно отключают свет: ДТЭК назвал районы

ДТЭК сообщает об экстренных отключениях электроэнергии в части Соломенского и Святошинского районов Киева для предотвращения аварий и перегрузки сети.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

В части Соломенского и Святошинского районов Киева применили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"Это вынужденные шаги, чтобы предотвратить перегрузку сетей и аварии", - отметили в компании.

Компания призывает жителей следить за обновлениями в ее телеграм-канале. По словам ДТЭК, в случае изменений информацию предоставят оперативно. Пользователям советуют подписаться и распространять сообщения среди родственников и друзей, чтобы все были проинформированы.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" анонсировало усиление отключений электроэнергии во всех областях Украины на завтра, 13 января. Узнайте, где и когда не будет электричества.

Дата публикации
Количество просмотров
667
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie