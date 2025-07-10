В Киеве феерически "обмыли" покупку Bentley Bentayga: роскошное авто превратилось в автолом

Элитное авто превратилось в кучу металла

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В ночь на 6 июля на Жуковом острове в Киеве, вероятно, нетрезвый водитель разбил наголову только что приобретенный суперлюксовый автомобиль Bentley Bentayga, который не прожил и суток после покупки. К счастью, все пассажиры, водитель и даже собачка остались живы.

Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось между 11 и 12 часами ночи. По словам очевидцев, двое мужчин решили «обмыть» дорогой автомобиль стоимостью не менее 17 миллионов гривен в пляжном клубе Mayachok.

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Праздновали, похоже, активно, а затем сели в автомобиле в состоянии сильного алкогольного опьянения с девушками и собачкой. Но поездка длилась недолго и закончилась фатально для роскошного автомобиля. Водитель не справился с управлением и врезался в ветхое дерево, которое не выдержало удара и сломалось. После удара машина опрокинулась в кювет.

И вот здесь, благодаря автопроизводителю или высшим силам, оказалось, что внутри разбитого автомобиля все остались не только живыми, но и практически невредимыми, царапины и синяки можно не учитывать. Удивительно, все в салоне легковушки остались живы, отделавшись лишь царапинами. Выжил и четырехлапый пассажир, хотя собачка очень испугалась и скрылась с места происшествия.

Но больше всего шокирует другое: водитель находился в таком состоянии, что даже не осознал, что произошло. По словам очевидца, когда мужчина выбрался из остатков авто, он издал фразу: "А кто был за рулем?"

Больше всего в ДТП пострадал сам автомобиль – на нем не осталось живого места. Роскошный Bentley Bentayga, только день назад прошедший регистрацию, превратился в автолом.

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Этот среднеразмерный кроссовер от Bentley Motors, оснащенный шестилитровым винтурбобензиновым 12-цилиндровым двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, способен разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды и развивать скорость до 301 км/ч. Однако, как оказалось, даже такие характеристики не гарантируют безопасности, когда за рулем сидит нетрезвый человек. Обстоятельства ДТП расследует полиция.

Напомним, накануне произошло трагическое ДТП в Тернопольской области , где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Четверо человек погибли на месте.