В Киеве горит многоэтажка: задымление в многоэтажке вынудило жителей эвакуироваться
В Голосеевском районе Киева загорелся пожар в квартире многоэтажного дома. Жителей быстро эвакуировали.
В Голосеевском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.
Жителям пришлось срочно покинуть жилье из-за сильного задымления, которое быстро распространилось по лестничной клетке.
На месте работают спасательные бригады, однако по состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало. Причины пожара также пока неизвестны.
Службы продолжают ликвидировать возгорание и проверяют здание на наличие опасных факторов.
