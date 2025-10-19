В Киеве горит многоэтажка: задымление в многоэтажке вынудило жителей эвакуироваться

Пожар в Голосеевском районе Киева / © ТСН

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.

Жителям пришлось срочно покинуть жилье из-за сильного задымления, которое быстро распространилось по лестничной клетке.

На месте работают спасательные бригады, однако по состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало. Причины пожара также пока неизвестны.

Службы продолжают ликвидировать возгорание и проверяют здание на наличие опасных факторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате взрыва в Святошинском районе Киева один человек погиб, а еще один с ранениями госпитализирован.