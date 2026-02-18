ТСН в социальных сетях

В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога: есть ли угроза

В Киеве объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Сегодня, 18 февраля, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Воздушная тревога объявлена также в ряде областей из-за угрозы баллистики.

Все граждан просят не паниковать, следить за официальными сообщениями и избегать пребывания на открытых территориях.

Местные службы гражданской защиты и правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 17 февраля российские войска совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Обстрел велся несколькими группами дронов, нацеленных на энергетические подстанции и жилые кварталы города.

