В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога: есть ли угроза
В Киеве объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Сегодня, 18 февраля, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Воздушная тревога объявлена также в ряде областей из-за угрозы баллистики.
Все граждан просят не паниковать, следить за официальными сообщениями и избегать пребывания на открытых территориях.
Местные службы гражданской защиты и правоохранительные органы переведены на усиленный режим работы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 17 февраля российские войска совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Обстрел велся несколькими группами дронов, нацеленных на энергетические подстанции и жилые кварталы города.