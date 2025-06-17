В Киеве из окна 15 этажа выпал и погиб ребенок: что известно

Ребенок выпал с 15 этажа / © Freepik

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В Киеве произошла трагедия. Из окна 15 этажа выпал ребенок — малолетний мальчик. Трагедия произошла в многоэтажке на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников в правоохранительных органах, мальчик, которому было всего десять лет, выпал из окна 15 этажа. Ребёнок погиб от полученных травм после падения с высоты.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Известно, что родителей мальчика дома не было. Вроде бы в квартире, кроме него была его сестра.

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Собеседник добавляет, что падение не связано с выпадением москитной сетки на окне, что довольно часто происходит летом и ребенок уже достаточно взрослый, чтобы на него опираться. Хотя очевидцы трагедии говорят, что видели москитную сетку. Что произошло на самом деле, устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее девятилетняя девочка чудом выжила после падения с 25 этажа дома.

А в Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна и погиб. Ребенок выпал из окна через москитную сетку.

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