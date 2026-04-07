В Киеве могут повысить стоимость проезда: детали от Кличка

В Киеве готовятся к возможному повышению тарифов на проезд в общественном транспорте.

Мэр Виталий Кличко поручил соответствующим департаментам подготовить экономические расчеты для пересмотра стоимости.

«По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города дал поручение подготовить расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов», — отметил Кличко.

Стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года и остается одной из самых низких в Украине. В то же время, за это время значительно возросли расходы на топливо, электроэнергию, материалы и логистику.

Кличко подчеркнул, что городской транспорт дотационный — только в этом году на его поддержку предусмотрено около 12 млрд грн из бюджета. Дополнительной нагрузкой является то, что государство не компенсирует в полном объеме расходы по перевозке льготных пассажиров, из-за чего город ежегодно тратит сотни миллионов гривен собственных средств.

Ожидается, что уменьшение дотаций на транспорт позволит частично направить ресурсы на другие нужды города, в частности, подготовку к следующему отопительному сезону.

Окончательное решение о повышении тарифов не принято — сначала должны подготовить соответствующие экономические обоснования.

