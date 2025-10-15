ТСН в социальных сетях

В Киеве молодой человек ранил прохожего ножом из-за сигареты - детали

В Киеве молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом прохожего, отказавшегося дать ему сигарету.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Обоих госпитализировали

Обоих госпитализировали / © Национальная полиция Киева

В Киеве 22-летний мужчина ранил прохожего ножом из-за того, что тот отказался дать ему сигарету.

Об этом сообщает канал "Оперативный ВСУ".

По данным полиции, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт на улице. Он ударил незнакомца острым предметом в щеку. После этого нападавший пытался скрыться, но во время побега сломал ногу.

Оба пострадавших были госпитализированы. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении по статье "хулиганство". Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

