В Киеве мужчина устроил стрельбу в честь победы Усика

Пистолет. / © Полиция Киева

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Полицейские задержали 36-летнего жителя Дарницкого района Киева за стрельбу на улице после просмотра спортивной трансляции.

По данным следствия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и эмоционально отреагировал на победу украинского спортсмена.

В Киеве мужчина отметил спортивную победу стрельбой. / © Полиция Киева

Инцидент произошел в беседке рядом с домом. После завершения трансляции мужчина получил травматический пистолет и произвел шесть выстрелов: четыре — в воздух, еще два — в дерево. Звуки стрельбы испугали местных жителей, одна из женщин вызвала полицию.

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На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли оружие и гильзы, направившиеся на экспертизу. Самого стрелка задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция предусматривает до пяти лет ограничение свободы. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также получил титул IBF, которым владел британец.