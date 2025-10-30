ТСН в социальных сетях

В Киеве на почте взорвалась посылка — полиция

В Киеве при осмотре посылки в сортировочном центре одного из почтовых операторов произошел взрыв. Пять человек получили ранения.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Полиция

Полиция / © ТСН

В Киеве в одном из почтовых отделений “Укрпошти” произошел взрыв при осмотре посылки.

По информации Национальной полиции, инцидент произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов.

В результате взрыва пострадали пять работников, им оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

На территории почтового отделения работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и характер взрывного устройства.

По словам Кличко, медики госпитализировали уже пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений "Укрпошты".

Напомним, в Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей.

