В Киеве на почте взорвалась посылка — полиция

В Киеве в одном из почтовых отделений “Укрпошти” произошел взрыв при осмотре посылки.

По информации Национальной полиции, инцидент произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов.

В результате взрыва пострадали пять работников, им оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

На территории почтового отделения работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и характер взрывного устройства.

По словам Кличко, медики госпитализировали уже пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений "Укрпошты".

