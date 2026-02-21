В Киеве невозможно полностью восстановить отопление до конца зимы: сколько домов останутся без тепла

У части киевлян нет отопления к концу сезона / © iStock

К концу текущего отопительного сезона более 1120 жилых домов в Киеве останутся без централизованного теплоснабжения. Причиной этого стали значительные повреждения инфраструктуры в результате предварительных российских обстрелов.

Об этом заявила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире национального телемарафона «Единые новости».

В каких районах Киева не будет тепла

По словам спикера, неизменной остается цифра по зоне одной из теплоэлектроцентралей — это 1126 домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. Возобновить подачу тепла по этим адресам до завершения сезона технически невозможно.

Ситуация с другими поврежденными домами динамична. В частности, после массированного обстрела 17 февраля тепло удалось восстановить в большинстве поврежденных жилищ, однако из-за постоянных российских атак присутствует определенная аварийность.

В настоящее время ориентировочно 110 домов остаются без тепла из-за повреждений внутридомовых и внешних тепловых сетей, но ремонтные бригады продолжают работать, поэтому эта цифра может изменяться.

«Сейчас отрабатывают бригады о возможности их восстановления. Потому эта цифра может изменяться в течение дня», — отметила Екатерина Поп.

Ситуация с учебными заведениями

Кроме жилищного фонда, без централизованного отопления также остаются 62 столичных школы и ряд дошкольных учебных заведений.

Для того чтобы дети могли продолжать обучение, власти предложили несколько альтернативных вариантов. Ученикам таких заведений доступна дистанционная учеба или так называемая «образовательная миграция» — возможность временно посещать уроки в тех школах, где теплоснабжение работает в штатном режиме.

Напомним, в Киеве после аварий на водопроводной сети провал дороги перекрыли улицу Белицкую в Подольском районе. Из-за угрозы новых провалов и неблагоприятных погодных условий улица будет перекрыта до весны.