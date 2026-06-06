В Киеве — новое жуткое ДТП: легковушка на большой скорости врезалась в грузовик (фото)

Легковушка на большой скорости врезалась в грузовик / © www.facebook.com/Національна поліція України

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На проспекте Червоной Калины в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие . Легковушка на большой скорости врезалась в грузовик. Детали аварии и информация о пострадавших уточняются.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«Полиция Киева устанавливает обстоятельства ДТП с участием легковушки и грузовика на проспекте Червоной Калины», — говорится в сообщении.



По предварительным данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля Audi по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Избежать столкновения оказалось невозможным.

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Несмотря на масштабное повреждение автомобиля, водитель выжил, но получил травмы. О тяжести его состояния информации пока нет. Известно, что он был госпитализирован.



На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

© www.facebook.com/Національна поліція України

ДТП в Киеве - последние новости

5 июня в столице произошла еще одна резонансная авария — водитель Mercedes-Benz C300 на Чоколовском бульваре не справился с управлением и протаранил людей в подземном переходе . Четверо погибли на месте: два участковых офицера полиции, местная жительница и 12-летний мальчик. Еще трое получили травмы разной степени тяжести. Водителю, 49-летнему киевлянину, сообщили о подозрении - ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Выяснилось, что за автомобилем виновника числилось 39 нарушений ПДД, 18 из которых — только за прошлый год. В соцсетях вспыхнуло возмущение : большинство штрафов за превышение скорости составило всего 340 гривен.

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