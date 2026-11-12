В Киеве - новые взрывы: "прилетело" просто по проезжей части - первые детали

Взрыв (иллюстративное фото)

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В Шевченковском районе Киева в результате падения беспилотника на проезжую часть дороги загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Дата публикации 13:55, 12.11.26 Количество просмотров 3 В Киеве БПЛА упал на дорогу - загорелись авто и автобус

По предварительным данным, огонь также мог охватить автобус.

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«В Шевченковском районе, в результате падения БПЛА на проезжую часть дороги, произошло возгорание легкового авто. И, по предварительной информации, автобуса», — сообщил Кличко.

По сообщению Киевской городской военной администрации, один человек пострадал.

Дата публикации 14:00, 12.11.26 Количество просмотров 2 Вражеский дрон был нашпигован шрапнелью

"В Шевченковском районе в результате вражеского удара 32-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили КГГА.

Атака по Украине — последние новости

Сегодня, 12 ноября, россияне попали дроном в девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Произошло возгорание с третьего по шестой этажи, сообщил мэр Виталий Кличко.

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Войска России ночью в четверг, 12 ноября, атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами. В результате атаки попадание на 17 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на 18 локациях.

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