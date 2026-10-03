В Киеве — новые взрывы, "прилетело" в дом: бушует пожар

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков возник пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

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Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется. На место следуют экстренные службы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве 3 октября снова раздались взрывы. Новую серию было слышно около 22.30. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении столицы.

Кроме того, в оолонском районе Киева после падения обломков возник пожар на крыше многоэтажного дома. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

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