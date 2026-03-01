ТСН в социальных сетях

177
1 мин

В Киеве объявили воздушную тревогу: есть ли угроза

Жителей столицы просят немедленно перейти к укрытиям, соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями о ситуации.

Кирилл Шостак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве раздалась воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают об угрозе баллистики.

Власти призывают жителей и гостей Киева немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала об отбое.

В случае пребывания на улице необходимо быстро перейти к ближайшему укрытию или безопасному месту. Если это невозможно — следует соблюдать правила двух стен и держаться подальше от окон.

Жителей просят сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Напомним, в ночь на 1 марта Украину атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.

