В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Жителей столицы просят немедленно пройти к укрытиям гражданской защиты.

Кирилл Шостак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников. Жители столицы призывают немедленно пройти к укрытиям гражданской защиты и оставаться там до официального отбоя.

Об опасности сообщают Воздушные Силы Украины.

Жителям Киева советуют не игнорировать сигнал воздушной тревоги, не находиться у окон и следить за официальными сообщениями военной администрации, Воздушных сил ВСУ и местных властей.

Напомним, 25 мая официальный представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова пригрозила, что РФ снова будет наносить удары по Киеву. Кроме того, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

29 мая Владимир Зеленский также призвал украинцев учитывать воздушные тревоги из-за данных разведки о подготовке Россией нового массированного обстрела.

