В Киеве объявлена воздушная тревога: какая опасность
В столице Украины только что объявлена воздушная тревога из-за российских ударных дронов.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении КГГА.
По сообщению Воздушных сил Украины, в районе Киева фиксируются вражеские БпЛА.
Власти и службы гражданской защиты призывают всех граждан немедленно направляться к ближайшим укрытиям. Жителей Киева просят не игнорировать сигналы об опасности, оставаться в укрытиях до официального отбоя и следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил.
Напомним, этой ночью украинская ПВО показала уникальный результат . То, что сделали сегодня ночью ВСУ, не имеет аналогов в мире, наверное, ни один город в мире не сможет отразить продуманную атаку более полутысячи воздушных целей.