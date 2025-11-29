ТСН в социальных сетях

В Киеве объявлена воздушная тревога: какая опасность

В столице Украины только что объявлена воздушная тревога из-за российских дронов

Ирина Игнатова
Атака дронов на Киев

Дроны РФ над Киевом

В столице Украины только что объявлена воздушная тревога из-за российских ударных дронов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении КГГА.

По сообщению Воздушных сил Украины, в районе Киева фиксируются вражеские БпЛА.

Власти и службы гражданской защиты призывают всех граждан немедленно направляться к ближайшим укрытиям. Жителей Киева просят не игнорировать сигналы об опасности, оставаться в укрытиях до официального отбоя и следить за сообщениями местных властей и Воздушных сил.

Напомним, этой ночью украинская ПВО показала уникальный результат . То, что сделали сегодня ночью ВСУ, не имеет аналогов в мире, наверное, ни один город в мире не сможет отразить продуманную атаку более полутысячи воздушных целей.

