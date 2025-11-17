- Дата публикации
В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистических ударов
Жителей призывают немедленно пройти к укрытию гражданской защиты.
В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена повышенная тревога из-за возможной угрозы баллистических ударов.
Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины.
Жителей призывают немедленно пройти к укрытию гражданской защиты и следить за обновлениями через официальные каналы местных властей.
Напомним, в Днепре и районе из-за атаки российских дронов поздно вечером 17 ноября возникли проблемы с электроснабжением — в некоторых районах сильно колеблется напряжение, жителям советуют временно выключить бытовые приборы.