141
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза баллистических ударов

Жителей призывают немедленно пройти к укрытию гражданской защиты.

Кирилл Шостак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и нескольких регионах Украины объявлена повышенная тревога из-за возможной угрозы баллистических ударов.

Об этом сообщают в Воздушных Силах Украины.

Жителей призывают немедленно пройти к укрытию гражданской защиты и следить за обновлениями через официальные каналы местных властей.

Напомним, в Днепре и районе из-за атаки российских дронов поздно вечером 17 ноября возникли проблемы с электроснабжением — в некоторых районах сильно колеблется напряжение, жителям советуют временно выключить бытовые приборы.

