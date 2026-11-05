В Киеве остановилась «красная» ветвь метро: в столице серьезные проблемы с напряжением

Метро Киева / © Associated Press

Реклама

В Киеве временно приостановили движение поездов на красной линии метрополитена. Причиной послужили значительные колебания напряжения в электросети.

Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Реклама

По информации предприятия, из-за проблем с электропитанием движение поездов на Святошинско-Броварской линии временно остановлено.

Реклама

В то же время, «синяя» и «зеленая» линии столичного метро работают в обычном режиме.

Когда именно восстановят движение поездов на «красной» ветке, пока не сообщается.

Транспортный коллапс в Киеве: пробки и ограничения движения

Напомним, утром 5 ноября Киев снова сковали масштабные пробки. Самая сложная ситуация возникла у Южного моста, где после российских атак действуют ограничения движения. Поэтому автомобилисты вынуждены пользоваться другими переправами, что увеличивает нагрузку на дороги столицы.

Дополнительно ситуацию усложняют отключения электроэнергии, из-за которых иногда не работают светофоры. Также изменили маршруты автобусов №22АТД, №22ТЛ и №91Д - теперь они курсируют через Дарницкий мост.

Реклама

По данным Google Maps на утро 5 ноября, самые большие задержки фиксировали на Харьковском шоссе – до 27 минут, Днепровской набережной – до 23 минут и Дарницком мосту – до 13 минут. На фоне транспортных проблем также выросли цены на такси между берегами Днепра.

В КГГА рассказали о ситуации со светом в Киеве

Напомним, в Киеве удалось стабилизировать электроснабжение после массированных российских атак. В то же время, по словам и. о. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, столица зависит от общего состояния энергосистемы Украины, поэтому перебои все еще возможны.

Чиновник также сообщил, что подключение отопления продолжается по плану, без критических отклонений.

В то же время, после обстрелов в городе возникали значительные проблемы с водоснабжением. В настоящее время власти работают над резервным питанием, однако генераторы не способны полностью обеспечить работу столичного водопровода из-за его высокой мощности.

Реклама

Новости партнеров