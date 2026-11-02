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В Киеве отменили экстренные отключения света: какие графики будут действовать теперь

ДТЭК сообщила о возвращении к плановым графикам.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Киев (иллюстративное фото)

Киев (иллюстративное фото) / © Associated Press

В Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии и вернулись к почасовым графикам. Теперь жители столицы снова могут ориентироваться на планируемое расписание отключений.

Об этом 2 ноября сообщили в ДТЭК.

«Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены», — говорится в сообщении компании.

Актуальный график отключений по своему адресу киевляне могут проверить на официальных ресурсах ДТЭК.

Киевщину накрыли перебои со светом и водой

Напомним, 2 ноября в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак.

В частности, в Белой Церкви из-за попадания российского беспилотника в инфраструктурный объект временно прекратили водоснабжение. Местные власти призвали жителей сделать запасы воды, пока продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Почему в Киеве возникли длительные отключения

Ранее народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк пояснил, что из-за интенсивных российских атак и частых воздушных тревог энергетики не всегда могут своевременно ремонтировать поврежденные подстанции.

По его словам, иногда перерывы между тревогами составляют всего 40 минут. Этого недостаточно, чтобы ремонтные бригады безопасно добрались до объектов и выполнили необходимые работы. Нагорняк подчеркнул, что для стабилизации электроснабжения столицы необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, защиту от российских реактивных дронов.

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