В Киеве отменили экстренные отключения света: какие графики будут действовать теперь

Киев (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии и вернулись к почасовым графикам. Теперь жители столицы снова могут ориентироваться на планируемое расписание отключений.

Об этом 2 ноября сообщили в ДТЭК.

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«Киев: возвращаемся к графикам, экстренные отключения отменены», — говорится в сообщении компании.

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Актуальный график отключений по своему адресу киевляне могут проверить на официальных ресурсах ДТЭК.

Киевщину накрыли перебои со светом и водой

Напомним, 2 ноября в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских атак.

В частности, в Белой Церкви из-за попадания российского беспилотника в инфраструктурный объект временно прекратили водоснабжение. Местные власти призвали жителей сделать запасы воды, пока продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Почему в Киеве возникли длительные отключения

Ранее народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк пояснил, что из-за интенсивных российских атак и частых воздушных тревог энергетики не всегда могут своевременно ремонтировать поврежденные подстанции.

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По его словам, иногда перерывы между тревогами составляют всего 40 минут. Этого недостаточно, чтобы ремонтные бригады безопасно добрались до объектов и выполнили необходимые работы. Нагорняк подчеркнул, что для стабилизации электроснабжения столицы необходимо усилить противовоздушную оборону, в частности, защиту от российских реактивных дронов.

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