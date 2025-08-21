В Киеве планируют разрешить ночные перевозки во время комендантского часа: как это будет работать

Такси / © pixabay.com

Реклама

Компании Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко с предложением узаконить ночные перевозки для жителей города, нуждающихся в передвижении во время комендантского часа. В своем общем письме сервисы отметили, что технически готовы организовать прозрачную систему перевозок в кратчайшие сроки с учетом безопасности пассажиров и водителей, а также с соблюдением норм защиты персональных данных.

Об этом сообщает "24 Канал".

По словам компаний, легализация ночных поездок позволит снизить "теневой" рынок, создать контролируемые условия для пассажиров и водителей и способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Реклама

"Мы готовы внедрить современные стандарты контроля и проверки водителей, чтобы каждая поездка была максимально безопасной, комфортной и предсказуемой", - говорится в обращении.

В Киевской городской военной администрации подтвердили получение письма от сервисов такси. Глава КМВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что безопасность столицы остается первоочередным приоритетом. Он подчеркнул, что любые попытки организовать ночные перевозки из-за "серых схем", нелегальных пропусков или черного рынка будут жестко прекращены.

Ткаченко добавил, что КМВА активно работает вместе с силовыми структурами по созданию четкой и прозрачной системы перевозок в ночное время.

"Если ночные поездки будут разрешены, они будут совершаться только законным способом, под строгим контролем и с ответственностью всех участников. В Киеве не будет хаоса - в Киеве будет порядок", - подчеркнул он.

Реклама

Напомним, ранее журналисты разоблачили нелегальный бизнес такси в Киеве, который работает во время комендантского часа. В рамках расследования было установлено, кто перевозит киевлян ночью и по каким схемам это происходит. В материале содержится скрытая съемка, где расследовательница расспросила водителя о передвижении по городу во время комендантской. Для этого использовалась табличка "пресса", которую можно приобрести через соответствующие каналы.

Также в Украине планируется введение ответственности за нарушение комендантского часа. Речь идет о возможных штрафах, хотя их размер пока не озвучен, а также предоставление полиции полномочий для задержания нарушителей.