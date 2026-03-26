В Киеве появился первый светофор с загадочным красным кругом: что означает сигнал

В Киеве появился новый светофор

На дорогах столицы стали появляться светофоры необычного формата. Водителей, которые проезжают по Михайловской площади в направлении улицы Михайловской, уже встречает первое такое устройство с дополнительным световым контуром в виде красного круга. Эта инновация призвана снизить количество аварийных ситуаций.

Об этом сообщил официальный портал Киева.

Как работает новая дополнительная секция

Дополнительная секция светофора, традиционно регулирующая движение направо, получила важное обновление. Теперь, когда маневр разрешен, светится привычная зеленая стрелка, а вот когда поворот запрещен — вспыхивает яркий красный круг.

Раньше, когда дополнительная секция просто гасла, водители из-за усталости, невнимательности или сложных погодных условий могли ошибиться и не заметить запрета. Новый красный контур ясно информирует о невозможности выполнения поворота, что значительно облегчает ориентировку на дороге ночью или во время сильного дождя.

Постепенный переход на новые стандарты

Такое нововведение не является чьей-то прихотью, а стало частью перехода Украины на обновленные стандарты безопасности дорожного движения. Модернизация происходит в соответствии с ДСТУ 4092:2024 с целью минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий на самых сложных участках.

«Светофоры с красным кругом будут появляться на улицах Киева постепенно, заменяя старые, у которых истекает срок эксплуатации», — говорится в сообщении.

Так что водителям советуют быть внимательными и привыкать к новым визуальным подсказкам на дорогах.

Напомним, в Украине заработали новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. 35 камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД, установят в новых локациях, еще 2 возобновят свою работу.