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В Киеве позеленела целая улица: что произошло
Зелёную воду передадут на анализы в лабораторию.
В Киеве позеленела целая улица на столичном Сырце. Загадочная жидкость зеленого цвета растекается вместе с дождевой водой.
Фото ходят в местных пабликах, в частности «Киевский движ».
Прохожие шокированы таким зрелищем и только строят предположение, чтобы это могло быть.
Ранее похожая зеленая жидкость попадала в реку Лыбидь. Тогда столичные чиновники рассказывали, что это безопасная жидкость, которую используют для промывания труб во время гидравлических испытаний. Но обычно испытания теплосетей начинают выполнять в мае.
Что разлилось на Сырце, не знают даже в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
«Будем брать пробы воды и передавать в лабораторию», — сообщили ТСН.ua в департаменте.
В Киевводоканале говорят, направляют на место утечки бригаду для обследования.
Напомним, на днях Киев окутал плотный туман, что затрудняет движение транспорта. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
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