В Киеве позеленела целая улица: что произошло

В Киеве позеленела целая улица

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В Киеве позеленела целая улица на столичном Сырце. Загадочная жидкость зеленого цвета растекается вместе с дождевой водой.

Фото ходят в местных пабликах, в частности «Киевский движ».

Прохожие шокированы таким зрелищем и только строят предположение, чтобы это могло быть.

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Ранее похожая зеленая жидкость попадала в реку Лыбидь. Тогда столичные чиновники рассказывали, что это безопасная жидкость, которую используют для промывания труб во время гидравлических испытаний. Но обычно испытания теплосетей начинают выполнять в мае.

Что разлилось на Сырце, не знают даже в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

«Будем брать пробы воды и передавать в лабораторию», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

В Киевводоканале говорят, направляют на место утечки бригаду для обследования.

Напомним, на днях Киев окутал плотный туман, что затрудняет движение транспорта. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

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