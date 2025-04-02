ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
863
Время на прочтение
1 мин

В Киеве позеленела целая улица: что произошло

Зелёную воду передадут на анализы в лабораторию.

Автор публикации
Александр Марущак Александр Марущак
В Киеве позеленела целая улица: что произошло

В Киеве позеленела целая улица

В Киеве позеленела целая улица на столичном Сырце. Загадочная жидкость зеленого цвета растекается вместе с дождевой водой.

Фото ходят в местных пабликах, в частности «Киевский движ».

Прохожие шокированы таким зрелищем и только строят предположение, чтобы это могло быть.

Ранее похожая зеленая жидкость попадала в реку Лыбидь. Тогда столичные чиновники рассказывали, что это безопасная жидкость, которую используют для промывания труб во время гидравлических испытаний. Но обычно испытания теплосетей начинают выполнять в мае.

Что разлилось на Сырце, не знают даже в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

«Будем брать пробы воды и передавать в лабораторию», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

В Киевводоканале говорят, направляют на место утечки бригаду для обследования.

Напомним, на днях Киев окутал плотный туман, что затрудняет движение транспорта. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Читайте также

Дата публикации
Количество просмотров
863
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie