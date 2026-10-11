В Киеве проблемы с водой после атаки РФ: Кличко назвал причину

Вода / © pexels.com

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В Киеве в отдельных районах снизилось давление воды, а иногда водоснабжение могло временно исчезнуть из-за очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в результате атаки повреждена высоковольтная линия электропередач, что повлияло на работу системы водоснабжения.

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«Давление воды в системе на правом и левом берегах — понижено», — отметил Кличко.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий повреждения и восстановлением стабильной работы системы.

Атаки на энергетику Киева и риски на зиму

Ранее после российской атаки в Киеве уже фиксировались перебои со светом и водой в нескольких районах. В ДТЭК сообщали об аварийных отключениях в части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов после атаки беспилотника.

На фоне регулярных ударов по энергетической инфраструктуре военный аналитик и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут советовал киевлянам заранее продумать запасные варианты на зиму.

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По его словам, последствия возможных атак могут существенно отличаться в зависимости от района, жилищного комплекса и систем конкретного дома. Часть домов может сохранять свет, воду и тепло, тогда как в других районах возможны более серьезные перебои с базовыми коммунальными услугами.

Чмут подчеркивал, что наиболее критической ситуация становится при одновременном отсутствии тепла, водоснабжения и канализации. В то же время, по его оценке, полный паралич всего Киева ожидать не стоит, однако отдельные жилые массивы могут оказаться в более сложном положении.

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