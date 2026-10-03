В Киеве прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили о реактивных дронах

Обстрел Киева (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Киеве днем 3 октября после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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В то же время, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении в направлении столицы реактивных беспилотников. В частности, сообщалось о БпЛА в районах Чабанов и Вишневого, а также о движении реактивного дрона в направлении Жулян.

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В настоящее время информация о причине взрывов, возможных попаданиях и последствиях уточняется.

Жители Киева и области призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не игнорировать сообщения Воздушных сил.

Россия начала бить по мостам в Киеве: что известно

В последние дни российские войска начали атаковать ключевые мостовые переходы через Днепр в столице. 3 октября под удар попал Северный мост. В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а два человека пострадали. Один из них госпитализирован.

Из-за повреждения движение по мосту временно ограничивали. После осмотра сооружения часть полос открыли: с левого на правый берег транспорт двигался по трем полосам, в обратном направлении — к одной.

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Накануне, 2 октября, российские беспилотники вторично атаковали Южный мост. За последние сутки один из главных мостов Киева, по имеющимся данным, подвергся сразу четырем атакам БпЛА.

На фоне атак в столице также уточнили правила проезда по мостам во время воздушной тревоги. На Южном мосту действуют временные ограничения в зависимости от направления движения и момента объявления тревоги. Северный, Дарницкий, мост Патона и мост Метро во время воздушной тревоги остаются открытыми для движения без отдельных ограничений.

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